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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Göztepe'de tehlike çanları çalmaya başladı! Düşme hattıyla puan farkı...

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Göztepe'de tehlike çanları çalmaya başladı! Düşme hattıyla puan farkı...
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Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep'e 2-0 yenilen Göztepe, 24. haftayı 26 puanla tamamladı.

Teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayırdıktan sonra altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 maçta İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup eden Göztepe, 20. haftayı 25 puanla düşme hattının 6 puan üzerinde geçti.

Teknik direktörlük görevine getirdiği Ünal Karaman'la 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar galip gelemediği bu karşılaşmalarda Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a 2-1, dün de Gaziantep'e 2-0 mağlup olurken, tek puanını Yeni Malatyaspor karşısında 2-2'lik skorla elde etti.

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Haftayı 26 puan ve averajla 12. sırada geçen Göztepe, düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 4 puan önünde yer aldı.

- Ligin kazanamayanları

Daha önce Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor'un üst üste 11 müsabakada 3 puan alamadığı ligde, halen Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir 6, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor ise 4 maçtır galip gelemiyor.

- 5 maç sonra gol atamadı

Ligde son olarak Fraport TAV Antalyaspor karşısında gol atamayan Göztepe, 5 maç sonra dün de rakip fileleri havalandıramadı. İzmir temsilcisi bu sezon 6. müsabakada gol bulamadı.

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Göztepe, 25. haftada 14 Şubat Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

 

Göztepede tehlike çanları çalmaya başladı Düşme hattıyla puan farkı...

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