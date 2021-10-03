Göztepe’de "Tamer Tuna dönüyor" iddiası

Gürsel Aksel Stadı’na büyük umutlarla gelen ve maç boyunca takımlarına destek veren taraftarlar büyük bir protesto gerçekleştirdi. Mutlak galibiyet bekleyen futbolseverler 90 dakika bitiminde Başkan Mehmet Sepil’e çok sert tepki gösterdi.
Uzun süre stadı terk etmeyen Göztepeli taraftarlar, yaptığı transferlerle eleştiri oklarının hedefi olan Başkan Sepil’e, "Sepil bu takım senin eserin. Sepil gelecek hesap verecek. Göztepe bizimdir bizim kalacak" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Göztepe’yi 2014 yılında Altınbaş Holding’ten 2’nci Lig’deyken devralan, takımı Süper Lig’e çıkaran ve kulübe Gürsel Aksel Stadı’nı kazandıran Sepil, başkanlık döneminde ilk kez bu sezon bu kadar büyük protestolarla karşı karşıya geldi. Sepil, hafta içinde taraftar temsilcileriyle toplantı yapmıştı. Göztepe’de Sportif Menajer İlhan Şahin de istifaya davet edildi.
Tamer Tuna, Göztepe’de daha önce Süper Lig’de 2 farklı dönemde görev aldı. Takımı 14 yıl sonra Süper Lig’e çıktığı 2017-2018’de çalıştırıp 6’ncı yapan Tuna, 2018-2019’da döndüğü sarı-kırmızılıları küme düşmekten kurtarıp, 2019-2020’nin ilk haftalarında kulübe veda etmişti. Görevinin başında olduğunu açıklayan Maestro ise milli arada takımda büyük değişimlere gideceğini söyledi.
"BÜYÜK DEĞİŞİMLER OLACAK"
Giresunspor’a karşı iyi bir futbol ortaya koyduklarını anlatan 38 yaşındaki teknik adam, "Maça iyi başladık, ikinci yarı da iyi oynadık. Fakat kaçan bir penaltı var. Ardından yine penaltıdan yediğimiz bir gol. Bu oyunla kaybetmek gerçekten çok üzücü bir durum. Burada değişimlerin olacağı kesin. Buna radikal diyemem ama büyük değişimler olacak. Çünkü her maç gol yiyor, gol atamıyoruz" diye konuştu.