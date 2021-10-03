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Göztepe’de "Tamer Tuna dönüyor" iddiası

#Göztepe#Tamer Tuna#Anadolu Kulüpleri
Göztepe’de Tamer Tuna dönüyor iddiası

Süper Lig’de evinde GZT Giresunspor’a da 1-0 yenilen düşme hattındaki Göztepe, büyük hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürürken, taraftarından da yine büyük tepki aldı. Tijanic’in penaltı kaçırdığı maçta rakibine Diabate’nin yine penaltı golüyle mağlup olan sarı-kırmızılılar üst üste 4’üncü yenilgisini alarak, 8 maçta tek galibiyetle milli araya düşme potasında girdi. Eski teknik direktörlerinden Tamer Tuna ile temas halinde olunduğu ileri sürüldü.

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Gürsel Aksel Stadı’na büyük umutlarla gelen ve maç boyunca takımlarına destek veren taraftarlar büyük bir protesto gerçekleştirdi. Mutlak galibiyet bekleyen futbolseverler 90 dakika bitiminde Başkan Mehmet Sepil’e çok sert tepki gösterdi. 

Uzun süre stadı terk etmeyen Göztepeli taraftarlar, yaptığı transferlerle eleştiri oklarının hedefi olan Başkan Sepil’e, "Sepil bu takım senin eserin. Sepil gelecek hesap verecek. Göztepe bizimdir bizim kalacak" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Göztepe’yi 2014 yılında Altınbaş Holding’ten 2’nci Lig’deyken devralan, takımı Süper Lig’e çıkaran ve kulübe Gürsel Aksel Stadı’nı kazandıran Sepil, başkanlık döneminde ilk kez bu sezon bu kadar büyük protestolarla karşı karşıya geldi. Sepil, hafta içinde taraftar temsilcileriyle toplantı yapmıştı. Göztepe’de Sportif Menajer İlhan Şahin de istifaya davet edildi.

Göztepe’de Tamer Tuna dönüyor iddiası


OYUNCULAR YUHALANDI 

Futbolcuları da protesto eden tribünler, karşılaşmanın sonlarına doğru da birçok oyuncuyu yuhaladı. Özellikle Giresunspor’un penaltı kazandığı pozisyonda hata yapan sol bek Berkan, topu her ayağa alışında yuhalandı. Teknik Direktör Nestor El Maestro, bu sezon daha önce de iç sahada tepki gören Berkan’ı 74’üncü dakikada oyundan aldı. Taraftarlar maç bitiminde takımın tribünlere gelmesini istedi. Ancak oyuncular taraftarın bu çağrısına karşılık vermedi ve soyunma odasından çıkmadı. Uzun süre tribünde bekleyip tepkilerini sürdüren Göztepeliler, emniyet güçlerince stattan çıkarıldı. Göztepe’de geçen hafta Galatasaray deplasmanında yediği gollerle eleştirilen genç kaleci İrfan Can da penaltıya sebep olarak yine tepki çekti.

TAMER TUNA DÖNÜYOR İDDİASI

Göztepe ile 5’inci maçında 4’üncü yenilgisini elde eden 38 yaşındaki Sırp teknik adam Nestor El Maestro’nun şu anda istifa etmeyi düşünmediği bildirildi. Ancak yönetimin milli ara sürecinde Maestro ile yolları ayırabileceği iddia edildi. Kurmayların geçen haftadan bu yana takımın eski teknik direktörlerinden Tamer Tuna ile temas halinde olduğu ileri sürülürken, Maestro giderse Tuna’nın iş başı yapacağı öğrenildi. 

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Göztepe’de Tamer Tuna dönüyor iddiası

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Tamer Tuna, Göztepe’de daha önce Süper Lig’de 2 farklı dönemde görev aldı. Takımı 14 yıl sonra Süper Lig’e çıktığı 2017-2018’de çalıştırıp 6’ncı yapan Tuna, 2018-2019’da döndüğü sarı-kırmızılıları küme düşmekten kurtarıp, 2019-2020’nin ilk haftalarında kulübe veda etmişti. Görevinin başında olduğunu açıklayan Maestro ise milli arada takımda büyük değişimlere gideceğini söyledi. 

"BÜYÜK DEĞİŞİMLER OLACAK"

Giresunspor’a karşı iyi bir futbol ortaya koyduklarını anlatan 38 yaşındaki teknik adam, "Maça iyi başladık, ikinci yarı da iyi oynadık. Fakat kaçan bir penaltı var. Ardından yine penaltıdan yediğimiz bir gol. Bu oyunla kaybetmek gerçekten çok üzücü bir durum. Burada değişimlerin olacağı kesin. Buna radikal diyemem ama büyük değişimler olacak. Çünkü her maç gol yiyor, gol atamıyoruz" diye konuştu. 

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#Göztepe#Tamer Tuna#Anadolu Kulüpleri