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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

Göztepe’de stoper harekatı! Venezuelalı Wilker Angel...

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Göztepe’de stoper harekatı! Venezuelalı Wilker Angel...

Süper Lig’de geride kalan 3 hafta sonunda teknik direktör Ünal Karaman’la yollarını ayırıp yeni çalıştırıcısını arayan Göztepe, bir yandan da stoper transferi için harekete geçti.

Boşnak defans oyuncusu Mihojevic’in ilk devre sonuna kadar sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle savunmaya mutlaka takviye yapacak sarı-kırmızılılarda Venezuelalı stoper Wilker Angel ismi ön plana çıktı.

Son olarak Rusya’nın Akhmat Grozny ekibinde forma giyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerde son aşamaya gelindiği bildirildi.

Göztepe’nin yarın sona erecek yaz transfer döneminin bitimine kadar Angel’i resmileştirmesi bekleniyor.

Futbola ülkesin Deportivo Tachira’da başlayan Angel 2016-2017’de Akhmat Grozny’e transfer oldu. Angel, Venezuela A Milli Takım’da da 28 maça çıktı. 



Öte yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil hafta sonuna kadar gündemine aldığı Sırp çalıştırıcı Noster Maestro ile masaya oturacak.

Yıllar sonra ilk yabancı teknik adam Göztepede Nestor El Maestro sesleri...
Yıllar sonra ilk yabancı teknik adam! Göztepe'de Nestor El Maestro sesleri...

Göztepe’de stoper harekatı Venezuelalı Wilker Angel...

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