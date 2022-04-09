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Göztepe'de Stjepan Tomas'ten penaltı tepkisi

#Göztepe#Kayserispor#Süper Lig
Göztepede Stjepan Tomasten penaltı tepkisi

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Göztepe, evinde Yukatel Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas ile Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmayı değerlendirdi.

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Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karaman, "Özellikle ilk devrede mücadele yönümüz iyiydi. Golleri erkenden bulduk. 2-0’dan sonra skoru artırabilirdik ama ilk devrenin son dakikalarında 2-1 oldu. Bu sonuçla içeri girince skoru koruma iç güdüsü oldu. Rakibin ikinci yarıda coşku yakalaması söz konusuydu. Geçiş oyunlarımız oldu, farkı artırabilirdik. Göztepe büyük bir camia. Konum açısından durumları kolay değil. Önümüzdeki hafta iç sahada oynayıp ligdeki konumumuzu garanti altına almak istiyoruz. Ardından kupaya odaklanacağız. Kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş’la oynadık. Arka arkaya maçlar oynadık ve mağlubiyetler aldık. Bizi bu çok yıprattı. Bugün ilk 45 dakikadaki oyunun üzerine koyup lige ve kupaya yansıtmak istiyoruz" dedi.

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TOMAS: KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise çok üzgün olduklarını dile getirdi. Hırvat teknik adam, "Hak etmedik kaybetmeyi. Maçın başında basit hatadan gol yedik ardından iyi bir reaksiyon gösterdik. Çok fırsatlar kaçırdık. 90 dakika boyunca pes etmedik, mücadele ettik ve pozisyonlara girdik ama olmayınca olmuyor. Pozisyonumuz net penaltıydı, izledim. Maalesef olmadı, çok üzgünüz" diye konuştu.

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#Göztepe#Kayserispor#Süper Lig

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