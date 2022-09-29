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Göztepe’de son karar Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu! Radomir Kokovic'e yeni görev...

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#Göztepe#Ekrem Dağ#Şakir Özkayımoğlu
Göztepe’de son karar Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu Radomir Kokovice yeni görev...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 11:38

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Pendikspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe’de 3 haftalık bekleyiş sonrası yeni teknik ekip belli oldu. İzmir ekibi, teknik ekibini resmen açıkladı.

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Teknik direktör Turgay Altay'la Boluspor deplasmanındaki mağlubiyet sonrası 10 Eylül’de yollarını ayırdıktan sonra Volkan Demirel, Onur Çinel, Mustafa Kaplan gibi birçok isimle pazarlık yapıp başı dönen sarı-kırmızılılar uzun arayışların ardından Ekrem Dağ ve Şakir Öakayımoğlu ikilisine takımı emanet etti. Radomir Kokovic ise İzmir ekibinde Futbol Metodolojisi Direktörü olarak göreve getirildi.

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Göztepe'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Futbol A Takımımız için yeni bir antrenör ekibi ile anlaşma sağladı.

Radomir Kokovic, Kulübümüzün Futbol Metodolojisi Direktörü olarak göreve getirildi. Kokovic, Kulübün antrenörlük metodolojisini oluşturacak ve futbol stratejisinin, futbol kulübü genelinde başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Ekrem Dağ, Futbol A Takım Baş Antrenörü olarak görev alacak ve Şakir Özkayımoğlu da Futbol A Takım antrenör kadrosuna katıldı. 

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Sportif Direktörümüz Ivan Mance, "Yeni antrenör kadrosundan çok memnunum. Radomir, antrenman metotları konusunda çok güçlü bir bilgiye ve üst düzey takımların ve oyuncuların nasıl geliştirileceği konusunda deneyime sahip. Ekrem Dağ ise hem oyuncu hem de antrenör olarak en üst düzeyde etkileyici bir özgeçmişe sahip ve eminim ki oyuncularımız onunla çalışmaktan büyük fayda sağlayacak. Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Türk futbolunu yakından tanıyan ve Göztepe'ye büyük bir tutkuyla bağlı olan bir antrenörü daha kadromuza katmış olduk. Kulübün neyi temsil ettiğini ve Göztepe'yi temsil etmek için neyin gerekli olduğunu biliyor. Bu Futbol A Takım antrenör kadrosunun bizi doğru yönde ilerletebileceğinden eminim."

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#Göztepe#Ekrem Dağ#Şakir Özkayımoğlu

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