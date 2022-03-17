Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Göztepe'de savunma çöktü! Üst üste 6 yenilgi...

#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Göztepede savunma çöktü Üst üste 6 yenilgi...

Süper Lig’de son olarak deplasmanda Trabzonspor’a 4-2 yenilip düşme hattına yerleşen Göztepe’de savunma büyük alarm verdi. Aldığı üst üste 6 mağlubiyetle kurtuluş bölgesinin 8 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar bu periyotta kalesinde 17 gol gördü.

Haberin Devamı

Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek Göztepe maç başına 2.8 ortalamayla gol yedi.

Altay’a 2-0, Atakaş Hatayspor’a 2-1, Kasımpaşa ve Galatasaray’a 3-2, Trabzonspor’a da 4-2 yenilen Göztepe ligde en çok gol yiyen 3 takımdan biri oldu. 

Alanyaspor karşılaşmasına mutlak 3 puanla hazırlanan sarı-kırmızılılarda orta saha Aytaç Kara ve sol bek Berkan Emir kart cezalısı durumunda.

Teknik direktör Stjepan Tomas’ın Aytaç’ın yokluğunda Yalçın’a, Berkan’ın yerine de Moubandje’ye görev vereceği kaydedildi.

Öte yandan sosyal medyada adı önceki yıllarda olduğu gibi yine satış iddialarıyla anılan Göztepe’nin yerli bir şirkete devredildiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali