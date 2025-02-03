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Göztepe'de sakatlık depremi! Romulo ve Juan 1 ay yok

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#Süper Lig#Göztepe#Romulo
Göztepede sakatlık depremi Romulo ve Juan 1 ay yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 16:25

Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından Göztepe'de Romulo ve Juan 1 ay, Koray Günter ise en az 2 hafta sakatlıkları sebebiyle sahalardan uzak kalacak.

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Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarını kaybeden Göztepe, bir kez daha sakatlık kabusu ile karşı karşıya kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor müsabakasında sakatlanan stoper Koray Günter, Brezilyalı golcüler Juan ve Romulo'nun durumları netlik kazandı.

Maçın 24'üncü dakikasında yerini Ogün Bayrak'a bırakan Koray'ın sahalardan 2 ile 3 hafta uzak kalacağı bildirilirken, Juan ve Romulo'nun ise iyileşmesinin 4 haftayı bulacağı kaydedildi.

Arka adalesinden sakatlanan Romulo, 46'ncı dakikada yerini Emersonn'a bıraktı. Alanyaspor maçında penaltı kaçıran Juan 90 dakikayı çıkarsa da stattan sakat ayrıldı.

Özellikle Juan ve Romulo'dan 1 ay aya yakın faydalanamayacak Göztepe'nin elinde yeni iyileşen Kubilay Kanatsızkuş ve Emersonn bulunuyor.

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Hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli sınavlar verecek Göz-Göz'de forvete kesin olarak takviye yapılacağı öğrenildi.

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#Süper Lig#Göztepe#Romulo

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