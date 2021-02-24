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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

Göztepe'de sakatlar iyileşti

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Göztepe'de sakatlar iyileşti
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Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki idmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

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Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle geçen haftaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Lamine Gassama, Berkan Emir ve Peter Zulj, takımla çalışmalara başladı.

 

Göztepede sakatlar iyileşti

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