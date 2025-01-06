Göztepe'de Romulo Süper Lig'i sallıyor! Sadece 2.5 milyon euro...

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Brezilyalı forvet kariyer sezonunu yaşarken Göztepeli taraftarların sevgilisi haline geldi. Göztepe'nin bu sezonki oyununda kilit isimlerden biri olan Romulo son Galatasaray maçında da golle tanıştı. Bu sezon kritik müsabakalarda sahneye çıkan yıldız isim Süper Lig'de 15 maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı ve ligde dikkat çeken isimler arasında yer almayı başardı.

SATIN ALMA OPSİYONU SADECE 2.5 MİLYON EURO

Gol krallığı yarışında büyük adaylardan biri olan ve attığı 8 gol ile zirveyi kovalayan sambacının ismi büyük takımlarla da anılmaya başladı. Genç oyuncunun geleceği merak konusu olurken Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların Romulo için ilgisi olduğu konuşuluyor. Kiralık olarak Göztepe'de oynayan ancak bonservisi Brezilya temsilcisi Paranaense'de bulunan Romulo'nun Transfermarkt'a göre piyasa değeri 3.7 milyon euro. Bu sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanıp 2.5 milyon euro bedel ile Göztepe'nin oyuncuyu kalıcı olarak transfer etmek istediği konuşulanlar arasında. Bir diğer ihtimal ise Göztepe'nin 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp daha iyi bir miktara satıp oyuncudan kar etmesi.

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3 BÜYÜKLERİ HİÇ BOŞ GEÇMEDİ!

Bu sezon Süper Lig'de 3 büyüklere karşı boş geçmeyen Romulo; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan karşılaşmalarda 2 gol 2 asist ile yıldızlaştı. Türkiye Kupası'nda Bucaspor deplasmanında frikikten harika bir gol kaydederken de futbolseverlere serbest vuruşlarda da tehlikeli olduğunu kanıtladı.

YAZ AYLARINDA BÜYÜK BİR YARIŞ OLACAK

Avrupa'da da bazı takımların dikkatini çeken Romulo'nun La Liga ve Bundesliga'nın orta sıra takımlarının ön transfer listesinde bulunduğu iddia ediliyor. Türkiye'de oynayan bazı sambacılarla aynı kaderi paylaşıp Türkiye'de uzun yıllar oynaması da söz konusu. Ligimizde kaldığı takdirde Nobre, Bobo, Fernandao, Vagner Love gibi iz bırakan Brezilyalılardan olması muhtemel. Gol yollarında etkili olması, 193'lük boyu, kafa vuruşlarındaki hakimiyeti, aynı zamanda da öne çıkan bitiriciliği 23 yaşındaki golcünün geleceğini parlak kılıyor.

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