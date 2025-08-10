×
Göztepe'de Romulo gelişmesi! Transferde sona gelindi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 11:59

Göztepe ile Alman ekibi Leipzig, Romulo transferinde sona geldi. Transferin kısa bir süre içerisinde resmiyete kavuşturulması bekleniyor.

Göztepe, Almanya Bundesliga temsilcisi Leipzig ile Brezilyalı golcü Romulo’nun transferi konusunda sona yaklaştı. Benjamin Sesko’yu toplamda 85 milyon Euro karşılığında Manchester United’a satmasının ardından, gözler Romulo transferine çevrildi. Alman kulübü, Sesko'nun boşluğunu Göztepe'nin yıldız oyuncusuyla doldurmak istiyor.

Taraflar, bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varırken, transferin 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse, Göztepe kulüp tarihinin en yüksek bonservisli satışını yapmış olacak.

Göztepede Romulo gelişmesi Transferde sona gelindi

RİZE'YE GÖTÜRÜLMEDİ

Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında bu akşam saat 19.00’da Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzmir ekibinin yıldız ismi Romulo, bu kritik mücadeleye götürülmedi. Sezon öncesi hazırlık maçlarında da riske edilmeyen 23 yaşındaki oyuncunun, transfer görüşmelerinin yoğunlaşması nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

Romulo'nun da Almanya'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, oyuncunun İzmir'de kalarak görüşmelerin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

2.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Romulo, 2023-2024 sezonunun devre arasında Göztepe 1. Lig'de mücadele ederken Brezilya’nın Athletico Paranaense kulübünden kiralık olarak takıma katıldı. Sergilediği etkileyici performansla kısa sürede dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi, Ocak 2025'te 2.5 milyon Euro karşılığında alındı.

PERFORMANSI

Göztepe formasıyla toplam 46 maça çıkan Romulo, 22 gol ve 13 asistlik performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

