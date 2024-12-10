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Göztepe'de Romulo fark yaratıyor! 10 gole direkt katkı...

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#Göztepe#Süper Lig#Romulo
Göztepede Romulo fark yaratıyor 10 gole direkt katkı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 12:43

Süper Lig'de son olarak evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenip pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanan Göztepe'de golcü Romulo klasını konuşturmaya devam ediyor.

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Geçen sezonun devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından kiralanan ve satın alma opsiyonu Göztepe'de bulunan 22 yaşındaki forvet 10 gole direkt katkıda bulundu.

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Geçen sezonun ikinci devresinde Göztepe'nin mücadele ettiği 1'inci Lig'de forma giymeye başlayan Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'e de çabuk ısındı. Bu sezon 6 kez fileleri havalandıran Romulo 4 de asist yaparak takımın gol yükünü çekti. Fenerbahçe, Bodrum FK, Samsunspor, Sivasspor, Konyaspor ve Adana Demirspor müsabakalarında ağları sarsan Romulo, yine Sivasspor, Beşiktaş (2) ve Adana Demirspor karşısında da asist yaptı.

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#Göztepe#Süper Lig#Romulo

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