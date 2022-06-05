Göztepe'de Rasmus Ankersen ile anlaşma noktasına gelindi! Türk futbolunda ilk...

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İlk olarak Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) duyurduğu Ankersen ile aylarca görüşme halinde olan Sepil’in Danimarkalı yatırımcıyla büyük oranda anlaştığı ve en kısa zamanda resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Ankersen, geçen sezondan bu yana Göztepe’yi yakından takip etti. İki defa İzmir’e gelerek Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı’da yapılması planlanan altyapı tesisleri arazisini dahi gezen Ankersen, Göztepe-Altay derbisini de tribünden izledi.

DANİMARKA VE İNGİLTERE’DE HİSSELERİ VAR

Danimarka’da Midtjylland’da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Rotayı İngiltere’ye çeviren Ankersen ilk olarak Brendford’ta görev aldı. Brendford’u yaklaşık 6 yıl boyunca yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig’e çıkardı. İngiltere’de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Ankersen, 2021’de Southampton’ın sahibi oldu. Futbolculuk geçmişi de bulunan Ankersen’in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi. Ancak futboldan kopmayan Ankersen, Midtjylland’ta teknik adamlık görevi üstlenip, altyapı projeleri geliştirdi. Danimarka’da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.

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TÜRK FUTBOLUNDA İLK YABANCI YATIRIM OLACAK

Rasmus Ankersen, Göztepe Sportif AŞ’de Mehmet Sepil’in hisselerini resmen devralırsa Türk sporuna ilk yabancı yatırım olacak. Avrupa’da birçok kulüp, ABD, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yatırımcılar tarafından yönetilirken, İzmir’in 1925 yılında kurulan 97 yıllık temsilcisi Göztepe, Türk futbolunda ilk yabancı yatırım alan kulüp olacak. Mehmet Sepil, daha önce yaptığı basın açıklamasında Ankersen’le görüştüklerini doğrulayıp kulübün küme düşerek gelirlerini azalmasıyla ibrenin yerli yatırımcılara döndüğünü açıklamıştı.

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ALTAY'DA SİNAN KALOĞLU BELİRSİZLİĞİ

Spor Toto Süper Lig’e veda eden Altay’da geçen sezon dördüncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu’nun yeni sezonda takımın başında yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı ekibin başında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan ve Altay’ın küme düşmesine engel olamayan genç teknik adamın tatil için Almanya’da olduğu öğrenildi. Yönetim, sözleşmesi devam eden teknik patron Sinan Kaloğlu konusunda aceleci davranmıyor.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu ile temas halinde olduklarını dile getiren Başkan Ayhan Dündar, "Sinan hoca tatile çıktı. Gitmeden önce tanıştık, kendisini yolcu ettik. Net bir görüşme yapmadık. Şartlar oluşursa yola devam ederiz. Teklifler alıyor olabilir, kendisinin de tasarrufu önemli. Oyuncu grubunu yeterli bulmayabilir. Yurtdışından geldiğinde planlama yapacağız. Sinan hoca zaten Altaylı. Yeni sezon için öncelikli durumumuz kadro yapılanması" diye konuştu.

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ALTINORDU ÖMER ŞİŞMANOĞLU'NU İSTİYOR

Spor Toto 1’inci Lig’de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Altınordu’nun geçen sezon Altaş Denizlispor forması giyen Ömer Şişmanoğlu’na kanca attığı öğrenildi. Denizlispor’la çıktığı 26 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yapan 32 yaşındaki gurbetçi santrfor, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı.

Kırmızı-lacivertlilerin tecrübeli golcüyle temas halinde olduğu, şartların olgunlaşması halinde imzaların atılacağı bildirildi. Almanya’da Hamburg altyapısında yetişip St. Pauli forması giyen Ömer Şişmanoğlu, ülkemizde Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor ve Tuzlaspor kulüplerinde de görev yaptı.

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AKHİSARSPOR'DA KAYYUM KARARI KALKTI

TFF 3’üncü Lig’e düştükten sonra Akhisar 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kulüp üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova’nın geçen yıl açtığı dava üzerine 28 Mart 2021’deki genel kurul toplantısında seçilen yönetimin yetkileri tedbiren durdurup kayyum atanan Akhisarspor’da yeni gelişmeler yaşandı. Kulüpte 2 sezondur başkanlığı yürüten Evren Özbey’in ikna çabalarıyla davacılar 28 Mart 2021’deki kongreyle ilgili şikayetlerini geri aldı. Bu gelişme üzerine mahkeme kayyum kararını iptal ederken, Evren Özbey başkanlığındaki yönetimin görevi devam edecek.

Akhisarspor’dan konuyla ilgili, "TC Akhisar 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/06/2022 tarihinde aldığı karar neticesinde, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne kayyım atanması kararı kaldırılmış, mevcut davalar kapatılmıştır. Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, Evren Özbey başkanlığında görevine devam etmektedir" açıklamasını yaptı. Mahkeme, 3 yıl içinde Süper Lig’den 3’üncü Lig’e kadar gerileyen kulübe, 28 Mart 2021’deki kongrede usulsüz üye yapılan kişilerin oy kullandığı iddiasıyla yaptığı yargılamada kayyum olarak

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Tayyar Ünsal ve Abdülkadir Yavuz Özdemir’i atamış, görev süreleri 4 ay olan kayyumlar kulübü seçime götürmek için çalışmalara başlamıştı.