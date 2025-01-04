Göztepe'de penaltı isyanı

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Rams Park'ta oynanan maçta Göztepe, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Maçın 85. dakikasında soldan Galatasaray ceza sahasına gelen ortada top, Lucas Torreira'dan dışarıya gitti.

Göztepeli futbolcular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı itirazında bulundu.

Hakem Alper Akarsu, kısa süre VAR ile görüştükten sonra oyunun devam etmesini istedi.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray, Göztepe maçının 8. dakikasında penaltı kazandı.

Kullanılan kornerde top arka direğe sekti ve Djalma ile Kaan Ayhan kafa topuna çıktı. Hakem Alper Akarsu, Djalma'nın hava topunda faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

Sarı kırmızılı takımda topun başına geçen Victor Osimhen, 10. dakikada topu ağlara gönderdi.