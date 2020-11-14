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DHA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Obinna Nwobodo joker olacak

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Göztepe'de Obinna Nwobodo joker olacak
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Süper Lig'de takımda üst üste görülen koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle milli arayı moralsiz geçiren Göztepe'de, Nijeryalı futbolcu Obinna Nwobodo, önümüzdeki haftalarda teknik direktör İlhan Palut'un jokeri olarak görev yapacak.

Sezon başında Ujpest'ten transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu, gelir gelmez sakatlık problemi yaşayıp forma yüzü göremedi. İyileşen Obinna'ya zorlu periyotta önemli görev düşecek.

Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen, iki ayağını da kullanabilen futbolcu, lige ara verilmeden önce son Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında sakatlanan Gassama'nın yerine oyuna girip, defansın sağında görev yaptı.

Gassama'nın yanı sıra kadrodaki diğer sağ bek Murat Paluli'nin de sakatlığının sürdüğü sarı-kırmızılılarda defans hattında eksiklikler nedeniyle sıkıntı yaşayan İlhan Palut, Obinna'yı Ankaragücü maçında yine sağ bek olarak sahaya sürmeyi planlıyor.

Göztepede Obinna Nwobodo joker olacak

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