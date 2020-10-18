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GeriFutbol Göztepe'de Obinna Nwobodo: "Fenerbahçe hakkında çok bilgim yok"
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Futbol
Haber Giriş: 18.10.2020 - 18:28 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Obinna Nwobodo: "Fenerbahçe hakkında çok bilgim yok"

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Göztepe'de Obinna Nwobodo: "Fenerbahçe hakkında çok bilgim yok"
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe'de Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, maç öncesi yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerle ilgili çok fazla bilgisi olmadığı belirtti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşırken, Ege temsilcisinde Obinna, maç öncesi yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Fenerbahçe hakkında ne söylersin? Özel bir çalışma yaptınız mı?" sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.

Obinna, "Benim için bu maçtan önce tekrar sakatlıktan geri dönmek ve takıma katılmak mutluluk verici. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. İyi bir şekilde hazırlandık." dedi.

"Fenerbahçe hakkında çok bilgim yok"

Nijeryalı futbolcu Fenerbahçe hakkındaki soruya ise "Rakip hakkında çok fazla bilgim yok. Sadece güçlü bir rakibe karşı oynayacağız." diye yanıt verdi.

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