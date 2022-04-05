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Göztepe’de Ndiaye, Çin yolcusu! Resmi teklif geldi...

#Göztepe#Cherif Ndiaye#Shanghai Port
Göztepe’de Ndiaye, Çin yolcusu Resmi teklif geldi...

Spor Toto Süper Lig’de son olarak deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a da 3-0 yenilerek kümede kalma şansını zora sokan düşme hattındaki Göztepe’de golcü Cherif Ndiaye, Çin’e gidiyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti takımlarından Shangai Port, talip olduğu Senegalli golcü için sarı-kırmızılılara resmi teklif götürdü. Ndiaye’nin de Shangai Port’a gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi.

Transferin en kısa zamanda sonuçlanacağı kaydedildi. 

Yönetimin ise kulüpte kalmak istemeyen oyuncularla takıma fayda sağlamayacakları düşüncesiyle yollarını ayıracağı ve yakın zamanda transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

Göztepe, 26 yaşındaki Ndiaye’yi 2020-2021 sezonu başında Hırvatistan’ın Gorica takımından kiraladı. Oyuncu ilk senesinde 39 maça çıkıp 10 gol attı, 3 kez de asist yaptı. Ndiaye bu sezon ise 30 müsabakada yine 10 defa gol sevinci yaşadı. Toplam 2137 dakika sahada kalan Senegalli 3 defa gol pası verdi.

Ndiaye son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü.

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Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Cherif Ndiaye#Shanghai Port

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