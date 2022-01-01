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Göztepe'de Moubandje olmazsa hedef Fabrice N'Sakala!

#Göztepe#Moubandje#N'sakala
Göztepede Moubandje olmazsa hedef Fabrice NSakala

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 15 puanla 19’uncu sırada, düşme hattında tamamlayan Göztepe, gözünü transferlere çevirdi.

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İkinci yarıya güçlü ve kaliteli bir kadroyla başlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen sol bek Francois Moubandje ile görüşmelerini sürdürürken, transferin gerçekleşmemesi durumunda rotayı Fabrice N’Sakala’ya çevireceği bildirildi.

Beşiktaş’ta süresiz kadro dışı kalan futbolcuyu B planı olarak tutan Göztepe’nin önceliği Moubandje’ye vereceği kaydedildi. Moubandje ile 6 aylık sözleşme imzalamak isteyen sarı-kırmızılıların oyuncunun 2 yılda ısrar etmesi halinde transferden vazgeçebileceği ve N’Sakala’yla masaya oturacağı kaydedildi.

AKTUĞ SÖNMEZ: DİREKT KATKI SAĞLAYACAK TRANSFERLER GELECEK

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez, sarı-kırmızılı ekibin transfer çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Sönmez, "Türkiye Kupasındaki Samsunspor müsabakasıyla hem 2021 senesini hem de sezonun ilk yarısını geride bıraktık. 12 Ocak 2022'de başlayacak ve 8 Şubat tarihinde sona erecek olan ikinci transfer ve tescil dönemi öncesinde hocamız ve scout ekibimiz tarafından onaylanan hem ülkemizde hem yurt dışında oynayan isimleri kadromuza dahil etmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Takımımıza direkt katkı sağlayabilecek, hazır olan oyuncular hakkında yaptığımız çalışmalarda anlaşmaya yakın olduğumuz isimlerin yanı sıra görüşmeleri sürdürdüğümüz futbolcular var. Tek gündemimiz Göztepe’nin ligin sonunda sıralamada hak ettiği yerde olmasıdır" ifadelerini kullandı.

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#Göztepe#Moubandje#N'sakala

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