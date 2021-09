Göztepe’de moraller bozuk! Üst üste 3. yenilgi...

Haberin Devamı

Üst üste 3’üncü yenilgisini alan sarı-kırmızılılar büyük umutlarla başladığı 2021-2022 sezonunda 7’nci hafta sonunda düşme potasına yerleşti. Ligdeki art arda 5'inci sezonunda ilk 7 maçta 5 puan toplayabilen Göztepe, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray mağlubiyetleriyle adeta hayal kırıklığı yarattı. Sezona Ünal Karaman’la başlayan ardından 3’üncü hafta sonunda deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Göz-Göz, göreve getirdiği Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro’yla da beklediği çıkışı yapamadı. Maestro yönetiminde 4 maça çıkan Göztepe, bir tek Medipol Başakşehir maçını 2-1 kazandı.

Maestro, Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin kendisini çok üzdüğünü dile getirdi. Çok iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen hak ettikleri sonucu alamadıklarına değinen 38 yaşındaki teknik adam, “Çok üzgünüm, bizim için çok zor bir gün oldu. İstediğimiz sonucu alabilmek adına her şeyi yaptık. Tempo, enerji, hırs vardı ama yine de puan alamadık. Bundan dolayı gerçekten üzgünüz. Şu andan daha iyi bir pozisyonda olmak istiyoruz. Biliyoruz ki taraftarımız ve camiamız bizden başarı bekliyor. Başarılı olmak için çok fazla çalışacağız ve başarılı olacağız dedi. Göztepe bu hafta sahasında GZT Giresunspor’la karşı karşıya gelecek.

İRFAN CAN’IN HAYAL KIRIKLIĞI

Haberin Devamı

Göztepe’nin Galatasaray’a 2-1 yenildiği maçta genç kaleci İrfan Can Eğribayat yediği gollerle taraftarın tepkisini çekti. Maçı 1-0 önde götüren Göztepe’de Halil’in 49’uncu dakikada yaklaşık 30 metreden çektiği şutta topu elinden kaçıran İrfan Can büyük hatasıyla maçın kaderini belirledi. Sezon başında adı sık sık Galatasaray’la anılan genç eldivene taraftarlar da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İrfan Can’ın 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Arkadaşlarının ve teknik ekibin teselli ettiği 22 yaşındaki kalecinin İzmir dönüşünde herkesten özür dilediği ifade edildi. İrfan Can, bu sezon daha önce takımın ilk ve tek galibiyetini aldığı Başakşehir maçında yaptığı kurtarışlarla 3 puanı getiren isimlerden olmuştu.