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Göztepe'de Mihojevic ve Murat Paluli derbide yok

#Göztepe#Futbol#Altay
Göztepede Mihojevic ve Murat Paluli derbide yok

Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta alan Göztepe, 5. hafta mücadelesinde yarın derbide deplasmanda Altay'la karşılaşacak.

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Bu sezon galip gelemediği ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, geçen hafta yeni teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetine ulaştı.

Ligde 5. haftaya 5 puan ve averajla 12. sırada giren Göztepe, yarın saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacağı Altay'ı yenip üst üste ikincini galibiyetini almak için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Altay maçı öncesinde Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Altayda Göztepe maçı öncesi 4 isim şüpheli

Altay'da Göztepe maçı öncesi 4 isim şüpheli

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