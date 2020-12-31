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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Göztepe’de Lens harekatı! İlhan Palut onay verdi...

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Göztepe’de Lens harekatı! İlhan Palut onay verdi...
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Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı. TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen Beykan Şimşek’le her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, Beşiktaşlı Jermain Lens için de nabız yokluyor.

Bu sezon başında Beşiktaş’ta süresiz kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu için Göztepe’nin girişimlere başladığı, Teknik Direktör İlhan Palut’un da Lens’i kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

Beşiktaş’ın da Lens’i elden çıkarmak istediği ve Göztepe ile anlaşabileceği vurgulandı. 

Futbolculuk kariyerine ülkesinin AZ Alkmaar takımında başlayan 33 yaşındaki futbolcu, NEC Nijmegen, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta oynadı. Son 4 sezonunu siyah-beyazlılarda geçiren kanat oyuncusu, bu sene sadece 4 resmi maça çıkıp kadro dışı bırakıldı.

Beykan Şimşek geri dönüyor Süper Lig ekibi...
Beykan Şimşek geri dönüyor! Süper Lig ekibi...

Bu haftayı bay geçecek Göztepe’nin 5 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna en az 4 takviye yapacağı öğrenildi.

Göztepe’de Lens harekatı İlhan Palut onay verdi...

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