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Göztepe’de Kuyru Matsuki ve Victor Hugo, Kayserispor maçına yetişecek

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#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Göztepe’de Kuyru Matsuki ve Victor Hugo, Kayserispor maçına yetişecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 13:04

Süper Lig’de milli aranın ardından önümüzdeki haftayı bay takım olarak geçirecek ve 6’ncı hafta karşılaşmasında 23 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Kayserispor’u konuk edecek Göztepe’de yeni transferler Kuyru Matsuki ve Victor Hugo tam hazır hale gelecek.

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Orta sahada görev yapan oyunculardan Kuyru Matsuki, İzmir ekibine gelir gelmez sakatlık sorunuyla karşılaştı. Sadece 3’üncü haftadaki Alanyaspor deplasmanında 12 dakika şans bulabilen Japon oyuncu, son Bodrum FK karşılaşmasında da riske edilmedi.

Verilen arada tedavisini tamamlayan ve takımla idmanlara başlayan 21 yaşındaki futbolcunun Kayserispor maçına yetişeceği bildirildi.

VICTOR HUGO, ADAPTE OLMAYA BAŞLADI

Göztepe’nin son transferi Victor Hugo da Bodrum FK karşılaşmasında görev yapamadı. Kadroya alınmasına rağmen 90 dakikayı yedek kulübesinde geçiren 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncu da takıma adapte olmaya başladı.

Matsuki ve Hugo’nun takıma katılmasıyla önemli eksiklerin giderileceği Göztepe, transfer sezonun bitim tarihi olan 13 Eylül’e kadar bir de santrfor takviyesi yapacak.

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#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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