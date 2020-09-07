MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe'de koronavirüse yakalanan futbolcunun son 3 testi negatif çıktı
GeriFutbol Göztepe'de koronavirüse yakalanan futbolcunun son 3 testi negatif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 00:46 | Son Güncelleme:

Göztepe'de koronavirüse yakalanan futbolcunun son 3 testi negatif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe'de koronavirüse yakalanan futbolcunun son 3 testi negatif çıktı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcunun, son 3 testinin negatif çıktığı ve yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün belli olan son test sonucuyla birlikte üst üste 3 Kovid-19 testinden de negatif sonuç alan oyuncumuz yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacaktır." denildi.

Kulüpten 25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başlandığı kaydedilmişti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle