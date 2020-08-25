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Futbol
Haber Giriş: 25.08.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Göztepe'de koronavirüs vakası! Yeni transfer...

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Göztepe'de koronavirüs vakası! Yeni transfer...
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni transferlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Afyon Kampı'na dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Göztepe Spor Kulübü

Göztepede koronavirüs vakası Yeni transfer...

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