Göztepe'de koronavirüs vakası! Yeni transfer...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni transferlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Afyon Kampı'na dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Göztepe Spor Kulübü
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