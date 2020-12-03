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Göztepe'de Kayserispor hazırlıkları! Pas ve taktik çalışmaları...
Süper Lig'de 5 Aralık Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Ideye Brown takımdan ayrı çalıştı.
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