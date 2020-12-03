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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Kayserispor hazırlıkları! Pas ve taktik çalışmaları...

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Göztepe'de Kayserispor hazırlıkları! Pas ve taktik çalışmaları...
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Süper Lig'de 5 Aralık Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.

Göztepeden depremzedeler için temsili bilet
Göztepe'den depremzedeler için "temsili" bilet!

Göztepe'de sakatlığı bulunan Ideye Brown takımdan ayrı çalıştı.

 

Göztepede Kayserispor hazırlıkları Pas ve taktik çalışmaları...

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