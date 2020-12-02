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Göztepe'de Kayserispor hazırlıkları başladı!
Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Göztepe, ilk çalışmasını yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alan oyunları gerçekleştirdi.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Ideye Brown takımdan ayrı çalıştı.
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