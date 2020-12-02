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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Kayserispor hazırlıkları başladı!

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Göztepe'de Kayserispor hazırlıkları başladı!
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Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Göztepe, ilk çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alan oyunları gerçekleştirdi.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Ideye Brown takımdan ayrı çalıştı.

 

Göztepede Kayserispor hazırlıkları başladı

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