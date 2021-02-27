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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Kasımpaşa maçı öncesi tek eksik Tripic

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Göztepe'de Kasımpaşa maçı öncesi tek eksik Tripic
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Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 27. haftada yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Ligde Medipol Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'yi de mağlup eden Göztepe, bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini almak için Kasımpaşa karşısında mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Zlatko Tripic'in sakatlığı bulunuyor.

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Ligde çıktığı son 5 maçta sadece geçen hafta Fatih Karagümrük'ü mağlup etmeyi başaran Kasımpaşa, deplasmanda ise galip gelemediği son 3 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.

- Kasımpaşa ile 16. randevu

Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 15 karşılaşmada rakibini sadece ilk maçta mağlup eden Göztepe, sonra oynadığı 14 müsabakada 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Kasımpaşa filelerine 10 gol bırakan Göztepe, kalesinde 21 gol gördü.

İzmir temsilcisi, iç sahadaki 7 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Ligin ilk devresinde iki takım golsüz berabere kalmıştı.

 

Göztepede Kasımpaşa maçı öncesi tek eksik Tripic

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