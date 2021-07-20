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GeriFutbol Göztepe’de kaleci İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan 5 talip
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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Göztepe’de kaleci İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan 5 talip

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Göztepe’de kaleci İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan 5 talip

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe’nin genç kaleci İrfan Can, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.

Daha önce Fransa’dan Nimes ve Metz, İspanya’dan da Real Betis ve Levante ekiplerinin takip ettiği genç oyuncu için Almanya’nın Union Berlin takımının da devrede olduğu iddia edildi.

Berlin ekibinin İrfan Can için Göztepe’ye teklif götürmeye hazırlandığı vurgulanırken, Başkan Mehmet Sepil’in iyi bir teklif gelmesi durumunda 23 yaşındaki kaleciyi Avrupa’ya gönderebileceği kaydedildi. 

Geçen sezon Adanaspor’dan Göztepe’ye transfer olan İrfan Can Eğribayat kısa sürede kendini kanıtladı. Süper Lig’de Göztepe formasını 35 maçta terleten İrfan, 3150 dakika görev yaparak istikrarlı bir dönem geçirdi.

Göztepe’de kaleci İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan 5 talip

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