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Göztepe’de kaleci adayları Ertaç Özbir ve Erce Kardeşler

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#Göztepe#Erce Kardeşler#Ertaç Özbir
Göztepe’de kaleci adayları Ertaç Özbir ve Erce Kardeşler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 13:21

Süper Lig takımlarından Göztepe, kaleci arayışlarını hızlandırdı.

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Polonyalı eldiven Mateusz Lis’in kulübü Southampton’a dönmesinin ardından alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılıların Ertaç Özbir’in ardından Hatayspor’un file bekçisi Erce Kardeşler’i de listeye ekledi.

Geçen sezon Hatayspor’da 35 maça çıkan ve takımının Süper Lig’de tutunmasında büyük rol oynayan Erce’nin Göztepe’ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Bursaspor altyapısında kaleciliğe başlayan 30 yaşındaki Erce, Oyak Renaultspor, Altınordu, Trabzonspor ve Hatayspor kalelerini korudu.

Göztepe’nin yerli isimlerin yanı sıra yabancı kalecilerle de temasta olduğu öğrenildi.

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#Göztepe#Erce Kardeşler#Ertaç Özbir

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