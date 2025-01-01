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Göztepe’de kadro dışı kalmıştı, Eyüpspor'a imza atıyor...

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#TRANSFER#Süper Lig#Göztepe
Göztepe’de kadro dışı kalmıştı, Eyüpspora imza atıyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 16:48

Göztepe’de kadro dışı olan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan’ın Eyüpspor ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

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Göztepe’de Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasındaki Fenerbahçe maçında oyuna giremediği için sinirlenip soyunma odasına giden ve daha sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile tartışan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, yaşanan bu olaylar sonrasında kadro dışı kalmıştı. Gözden çıkarılan 25 yaşındaki futbolcu, ilk yarının sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyemedi. 13 Ocak’ta başlayacak transfer dönemi öncesinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yalçın Kayan'ın, Eyüpspor’la masaya oturduğu ifade edildi. Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, bu transferin de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bu sezon sadece 64 dakika süre alan Kayan, 2018 yılında profesyonel olduğu sarı-kırmızılılarda 144 maçta forma giyerken 13 kez de rakip fileleri havalandırdı.

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#TRANSFER#Süper Lig#Göztepe

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