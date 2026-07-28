Göztepe'de Juan, Rusya yolcusu! Bonservis bedeli belli oldu

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözdelerinden biri olan Brezilyalı golcü Juan Silva, Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor.

Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova, 24 yaşındaki futbolcu ve Göztepe ile her konuda anlaşma sağladı.

15 MİLYON EURO + BONUSLAR

Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibi Lille'in 15 milyon euro teklif ettiği Juan'ı satmayan Sport Republic şirketi, CSKA Moskovalı kurmaylarla uzun süren pazarlıkların sonucu el sıkıştı. Göztepe'nin Juan transferinden 15 milyon euro ve artı bonuslar alacağı kaydedildi.

Slovenya kampında kafilede yer alan ancak sakatlanma riski nedeniyle özel maçlarda çok az süre alan Juan'ın teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da bildirildi.

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900 BİN EUROYA GELMİŞTİ

Göztepe'ye 2024-2025 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Juan, ertesi sezon 900 bin euro karşılığında İzmir ekibinin bonservisli oyuncusu oldu. Juan'dan da yine büyük bir kar elde edecek

Göztepe, geçen sene de diğer Brezilyalı golcüsü Romulo'yu Alman Leipzig'e 20 milyon Euro ve bonuslar karşılığında satmıştı.

PERFORMANSI

Juan Silva, Göztepe formasıyla çıktığı 60 resmi maçta 19 gol atıp 10 da asist üretti.