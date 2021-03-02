MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe’de Jahovic eski günleri aratıyor, 5 maçta gol katkısı yok
GeriFutbol Göztepe’de Jahovic eski günleri aratıyor, 5 maçta gol katkısı yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Göztepe’de Jahovic eski günleri aratıyor, 5 maçta gol katkısı yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe’de Jahovic eski günleri aratıyor, 5 maçta gol katkısı yok

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle şaha kalkan Göztepe’de devre arasında büyük umutlarla Fraport TAV Antalyaspor’dan transfer edilen Adis Jahovic, şu ana kadar beklenen patlamayı yapamadı.

Göztepe’ye 2 yıl sonra geri dönen Makedon futbolcu, 5 maçta görev yapıp gol ya da asist üretemedi. 

Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında oyuna sonradan dahil olan, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa müsabakalarında ise 11’de sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu toplam 288 dakika sahada kaldı.

Göztepe’ye ilk olarak 2016-2017 sezonunda 1’inci Lig’deyken gelen Jahovic, ilk senesinde 33 maça çıkıp 21 gol attı.

Göztepe ile Play-Off şampiyonluğu yaşayıp Süper Lig’e yükselen Jahovic, ertesi sezon da formundan bir şey kaybetmedi. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de 18 karşılaşmada 14 gol atan Jahovic, ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde İttifak Holding Konyaspor’a satıldı.

Göztepe’de Jahovic eski günleri aratıyor, 5 maçta gol katkısı yok

Göztepe’den ayrı kaldığı dönemlerde Konyaspor’un yanı sıra Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını terleten tecrübeli futbolcu bu sezonun devre arasında yuvasına döndü. Ancak şu ana kadar gol atamayan ve fiziksel olarak da hazır bir görüntü ortaya koyamayan Jahovic’in bir an önce toparlanmasını bekleyen teknik ekibin, oyuncuyla yakından ilgilendiği bildirildi.

 

Göztepe’de Jahovic eski günleri aratıyor, 5 maçta gol katkısı yok

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi