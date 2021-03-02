Göztepe’de Jahovic eski günleri aratıyor, 5 maçta gol katkısı yok

Göztepe’ye 2 yıl sonra geri dönen Makedon futbolcu, 5 maçta görev yapıp gol ya da asist üretemedi.

Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında oyuna sonradan dahil olan, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa müsabakalarında ise 11’de sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu toplam 288 dakika sahada kaldı.

Göztepe’ye ilk olarak 2016-2017 sezonunda 1’inci Lig’deyken gelen Jahovic, ilk senesinde 33 maça çıkıp 21 gol attı.



Göztepe ile Play-Off şampiyonluğu yaşayıp Süper Lig’e yükselen Jahovic, ertesi sezon da formundan bir şey kaybetmedi. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de 18 karşılaşmada 14 gol atan Jahovic, ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde İttifak Holding Konyaspor’a satıldı.

Göztepe’den ayrı kaldığı dönemlerde Konyaspor’un yanı sıra Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını terleten tecrübeli futbolcu bu sezonun devre arasında yuvasına döndü. Ancak şu ana kadar gol atamayan ve fiziksel olarak da hazır bir görüntü ortaya koyamayan Jahovic’in bir an önce toparlanmasını bekleyen teknik ekibin, oyuncuyla yakından ilgilendiği bildirildi.

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