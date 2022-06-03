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Göztepe’de İrfan Can ve Halil'in talipleri çoğaldı! Trabzonspor'un teklifi... | Transfer Haberleri

#Transfer#İrfan Can Eğribayat#Halil Akbunar
Göztepe’de İrfan Can ve Halilin talipleri çoğaldı Trabzonsporun teklifi... | Transfer Haberleri

Süper Lig’de küme düşen Göztepe’de sezon içinde süresiz kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan kaleci İrfan Can Eğribayat’ın talipleri arttı. Trabzonspor'un Halil Akbunar için yaptığı teklifin detayları belli oldu.

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Galatasaray’la da adı anılan 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa’nın istediği bildirildi.

Kulüplerin, Göztepe yönetimine teklifleri götürdüğü açıklanırken, kulübü devretme görüşmeleri halen sonuçlanmayan eski başkan Mehmet Sepil’in 2 milyon Euro civarında bonservis talep ettiği kaydedildi.

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TRABZONSPOR HALİL’İ BONSERVİSSİZ ALMAK İSTİYOR

Göztepe’de satılması planlanan diğer oyuncu Halil Akbunar konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor’un transfer etmek istediği Halil için bonservis ödemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Bordo-mavililerin, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil ile görüştüğü, "Bonservisini alırsan seni transfer ederiz" dediği vurgulandı. Ancak sarı-kırmızılıların kesinlikle Halil’i bonservissiz göndermeyeceği öğrenildi.

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#Transfer#İrfan Can Eğribayat#Halil Akbunar

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