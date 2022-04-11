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Göztepe'de İrfan Can, Halil Akbunar, Atınç ve Nwobodo ile yollar ayrılıyor! 3 milyon dolarlık teklif...

#Göztepe#Kayserispor#Süper Lig
Göztepede İrfan Can, Halil Akbunar, Atınç ve Nwobodo ile yollar ayrılıyor 3 milyon dolarlık teklif...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 maç kala kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Göztepe, kadro yapılanmasına başladı. Yönetim İrfan Can Eğribayat, Halil Akbunar, Atınç Nukan ve orta saha Obinna Nwobodo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Spor Toto Süper Lig'de evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilip üst üste 9'uncu maçını kaybeden ve bitime 6 maç kala kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Göztepe, kadro yapılanmasına başladı. İlk olarak golcüsü Cherif Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Shangai Port'a bonservis bedeliyle gönderen sarı-kırmızılıların 4 futbolcudan daha hatırı sayılır gelir etmek için kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.

GÖZTEPE 4 İSİMDEN BONSERVİS GELİRİ ELDE ETME AMACINDA

Mehmet Sepil'in başkanlıktan istifa edip hisselerini devretmeye hatırlandığı kulüpte yönetimin, süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat, takım kaptanı Halil Akbunar, stoper Atınç Nukan ve orta saha Obinna Nwobodo'yu iyi bir gelir elde edebilmek için satacağı bildirildi.

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3 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Özellikle Nwobodo için Amera Birleşik Devletleri'nde ciddi taliplerin olduğu öğrenildi. Devre arasında MLS takımlarından Cincinnati, Nwobodo için resmi teklif getirmişti. Cincinnati, Nijeryalı oyuncu için Göztepe'ye 3 milyon Dolar teklif sundu. Ancak devre arasında Nwobodo'yu satmayan kurmayların sezon sonunda yine Cicinnati ekibiyle transfer görüşmeleri gerçekleştireceği kaydedildi.

Atınç için Beşiktaş'ın, Halil için de Trabzonspor'un devrede olduğu iddia edildi. Adı uzun süre Galatasaray'la anılan İrfan Can'a da yine Süper Lig'den ciddi teklifler geldiği, yönetimin en kısa zamanda transferleri netleştireceği vurgulandı.

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#Göztepe#Kayserispor#Süper Lig

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