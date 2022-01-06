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Göztepe'de İrfan Can Eğribayat ve Soner Aydoğdu kalıyor

#Göztepe#Süper Lig#İrfan Can Eğribayat
Göztepede İrfan Can Eğribayat ve Soner Aydoğdu kalıyor

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ikinci devresinde kümede kalma mücadelesi verecek Göztepe’de kaleci İrfan Can Eğribayat ve orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu’nun takımda kalacağı bildirildi.

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İrfan Can için Galatasaray’ın, Soner için ise İttifak Holding Konyaspor’un devrede olduğu vurgulanırken, yönetimin iki futbolcuyu da devre arasında satmayacağı bildirildi.

Teknik direktör Nestor El Maestro’nun da İrfan Can ve Soner’in transferine vize vermediği açıklandı.

Dış transferde ise Yunanistan’ın Atromitos takımından Boşnak kaleci Kenan Piric’le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların sol bek Francois Moubandje ve Başakşehirli orta saha Daniel Aleksic konusunda da girişimleri sürüyor.

İki oyuncunun büyük ölçüde Göztepe’ye imza atması bekleniyor.

Öte yandan Göztepe, koronavirüs şokuyla sarsıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımıza yapılan Kovid 19 PCR testi neticesinde 1 futbolcumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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#Göztepe#Süper Lig#İrfan Can Eğribayat

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