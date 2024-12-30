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Göztepe'de Heliton maç kaçırmadı!

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#Göztepe#Heliton#Sporanasayfa
Göztepede Heliton maç kaçırmadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 11:55

Göztepe'nin deneyimli stoperi Heliton 2024/2025 sezonunun ilk yarısınının tüm maçlarında 90 dakika forma giydi.

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Göztepe formasıyla bu sezon bin 440 dakika süre alan Brezilyalı defans oyuncusu Heliton, takımın en istikrarlı futbolcusu oldu.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 28 puanla 4. sırada bulunan Göztepe'de yeni transferlerin yanı sıra geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadroya katılan Heliton da gösterdiği performansla dikkat çekti. Başarılı oyuncu, ligin ilk yarısındaki 16 maçta 90 dakika forma giyerek, bin 440 dakika süre aldı ve takımının bu alanda en istikrarlı oyuncusu oldu. Hücuma da katkı veren Heliton, 1-1 beraber kalınan Alanyaspor maçında gol atarak hem takımını mağlubiyetten kurtardı hem de 1 puanın alınmasını sağladı.

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu, geçen sezonun devre arasında Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un isteği doğrultusunda CSKA 1948 Sofia takımından transfer edilmişti.

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#Göztepe#Heliton#Sporanasayfa

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