Göztepe'de hedef üst üste 3. galibiyet!

Süper Lig’in 11. hafta maçında Göztepe, yarın 13.30’da Kayserispor’u konuk edecek. Gürsek Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak.



Hedef üst üste 3. galibiyet

Ligde oynadığı son 4 maçta mağlubiyet almayan Göztepe, son iki maçta ise önce sahasında Ankaragücü’nü 3-1, daha sonra deplasmanda Sivasspor’u 1-0 mağlup etmişti. Göz Göz, Kayserispor karşısında galip gelerek hem galibiyet serisini sürdürmek hem de üst sıralara yükselmek istiyor. Yarınki maç öncesinde İzmir temsilcisinde tedavisine devam edilen Brown Ideye dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Bugüne kadar Süper Lig’de 12 kez karşı karşıya gelen iki takım, bu maçlarda 4’er galibiyet alırken 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe, 12 maçta rakip fileleri 14 kez sarsarken, Kayserispor 10 golle karşılık verdi. İzmir’de oynanan maçlarda ise Göztepe, rakibine yenilmedi. İzmir’deki 6 maçta Göztepe 4 kez rakibini mağlup ederken, iki maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Göz-Göz 10 kez gol sevinci yaşarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

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