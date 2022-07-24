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Göztepe’de hedef Fenerbahçeli Tiago Çukur

#Transfer#Fenerbahçe#Tiago Çukur
Göztepe’de hedef Fenerbahçeli Tiago Çukur

Spor Toto 1’inci Lig’de futbol şubesi fiili olarak Rasmus Ankersen’in İngiltere merkezli Sports Republic spor yatırımları şirketi bünyesine geçip yeni sezon öncesi transferde Mamah, Polmer, Hüsamettin, Berkin, Uğur Kaan, Berkay, Yunus Emre ve Yasin Öztekin’le sözleşme imzalayan Göztepe, Fenerbahçe’nin golcüsü için harekete geçti.

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Sarı-lacivertlilerin Watford takımından kadrosuna dahil etti Tiago Çukur’u Göztepe’nin kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi. 

Fenerbahçe’nin de 19 yaşındaki oyuncuyu oynayabileceği bir takıma göndermeyi planladığı ve Göztepe’ye sıcak baktığı kaydedildi.

Kariyerinde geçen sezon sonunda A Milli Takıma ilk kez seçilen Tiago Çukur, ay-yıldızlı formayı ilk kez Göztepe’nin evi Gürsel Aksel Stadı’nda giydi. UEFA Uluslar Lig C Grubu karşılaşmasında İzmir’de Litvanya’yı ağırlayan milli takımımız maçı 2-0 kazanırken, Tiago 84’üncü dakikada Cengiz Ünder’in yerine oyuna dahil olmuştu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Tiago Çukur

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