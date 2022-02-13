Göztepe’de Hatayspor karşılaşması öncesi 3 eksik

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Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta maçında Göztepe, yarın saat 20.00’de Hatayspor’a konuk olacak. Haftanın kapanış mücadelesi öncesinde Göztepe’de 3 önemli eksik bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Altay derbisinde sarı kart gören Obinna Nwobodo ve Dino Arslanagic, Hatayspor maçı kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Adis Jahovic ise Hatay’a götürülmeyen bir diğer isim oldu.



Muhtemel 11

3 önemli eksiği bulunan Göztepe'de Teknik Direktör Nestor El Maestro’nun Hatayspor karşısında maça şu 11’le başlaması bekleniyor:

Kalede İrfan Can Eğribayat, defansta Kerim Alıcı, Atakan Çankaya, Atınç Nukan, Wilker ve Moubandje, orta sahada Aytaç Kara ve Soner Aydoğdu, ileri uçta ise Lourency, Halil Akbunar ve Ndiaye.