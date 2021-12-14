Göztepe’de Halil Akbunar sancısı! Kırmızı kart...

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Pazar günü evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda, Rize deplasmanında direkt kırmızı kart gören kaptan Halil’in 2 maç ceza alması beklenirken, deneyimli oyuncu Beşiktaş karşılaşmasını da kaçıracak.

Geçen sezon tüm maçlarda forma giyerek kariyer rekorunu kıran Halil, bu sezon ise sakatlığından dolayı 2 müsabakayı kaçırmıştı.

Ligin 9’uncu haftasında İstanbul’da oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Halil, 1-0 kaybedilen Trabzonspor ve 2-2 berabere biten Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyememişti.

Teknik direktör Nestor El Maestro’nun Halil’in yokluğunda Tijanic’e 11’de görev vereceği öğrenildi.