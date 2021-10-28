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Göztepe’de Gürsel Aksel bereketi

#Göztepe#Anadolu Kulüpleri#Gürsel Aksel Stadı
Göztepe’de Gürsel Aksel bereketi

Süper Lig’de pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de, ticari direktör Sinan Öznur, önemli açıklamalarda bulundu.

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Yeni evleri Gürsel Aksel Stadı’nda birçok faaliyete imza attıklarını belirten Sinan Öznur, "Stadyumumuzu Gençlik Spor Müdürlüğü’nden kiralamak suretiyle devir aldıktan hemen sonra planlarımız doğrultusunda ilk etapta bazı amatör şubelerimizi uygun olan alanları da değerlendirmek amacıyla buraya taşıdık. Stadyumumuzun oldukça merkezi bir konumda olmasından dolayı şehrin her bölgesinden ulaşım kolaylığı ve de güvenliği açısından oldukça memnun edici bir ilgi ile karşılaşmış durumdayız. Şu an için 400’den fazla sporcunun eğitim gördüğü salonumuzda judo, eskrim, okçuluk, cimnastik ve masa tenisi branşlarımız bulunuyor. ’Göztepe’nin Geleceği Göztepeli Çocuklar’ mottosu ile faaliyet gösteren amatör şubelerimizle kulübümüze başarılı sporcular ve bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. 



Stadyuma dışarıdan üyelerin gelebileceği bir ’fitness center’ planladıklarını ifade eden Öznur, "Mağazacılık hizmetleri bilindiği gibi yaklaşık bir yıldır buradaki konteyner mağazalarda olmak üzere meydan tarafında hizmet veriyor. Ayrıca hali hazırda yapılan kiralama sonrası mağazacılık, depolama ve lojistik merkezi olarak da kullanıyor. İleriye yönelik olarak merkez mağaza ve kulüp müzesi yine stadyum meydanına bakan tarafta planladığımız yerde yer alacak. Yine geçtiğimiz günlerde hazırlıklıları tamamlanan ve 1 Kasım tarihinde faaliyete geçecek olan otoparkımız ile maç günleri dışında hizmet vermeye başlıyoruz. Otoparkımız bulunduğumuz bölgedeki park yeri sıkıntısını bir nebze olsun rahatlatacağı gibi, standartları açısından da oldukça güvenli durumdadır. İnönü Caddesi tarafındaki belediyeye ait olan alanda konumlandırabileceğimiz ATM ve kiosk uygulamaları ile ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyoruz. Bu alan oldukça yüksek bir sirkülasyona sahip ve stoper alan konumunda olup belediyeden gelecek olan proje uygunluğu doğrultusunda hızlıca hareket etmek istiyoruz" ifdalerini kullandı. 

Sinan Öznur, stat çevresindeki ticari ve sosyal alanları en kısa zamanda faaliyete geçireceklerini belirterek şu cümlelere yer verdi:

"Bu alanlar ile ilgili kurgu zaten pandemi ile birlikte elde olmayan nedenlerden dolayı ister istemez beklemeye geçmişti. Yılbaşından önce yürürlüğe girmesini beklediğimiz yeni düzenlemeler içeren spor kanunu içeriğindeki eklemeler ile hem alt kiralama yetki sorunumuzun hem de uzun dönemli kiralama ile ilgili konunun çözülmesini bekliyoruz. Şayet bu yasa yılbaşından önce yetişmez ise bizimle birlikte benzer stadyum işletme sorunu yaşayan kulüpler ile birlikte ortak hareket edip, nokta bazlı çözüm için girişimde bulunacağız. Sonuçta bu stadyum için devlet büyüklerimiz başta olmak üzere camiamız ve en başta başkanımız çok fazla emek verdi. Amaç, tesisimize 365 gün yaşayan bir sağlıklı yaşam ve spor merkezi olarak, kent yapısına en uygun şeklini verebilmek. Nasıl bu tesis ortak paydaşların iradesiyle tamamlandıysa aynı şekilde diğer faaliyet alanları da en kısa sürede mutlaka hayata geçirilecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Anadolu Kulüpleri#Gürsel Aksel Stadı

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