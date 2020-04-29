Göztepe’de gündem Khouma Babacar!

İngiliz forvet Cameron Jerome ile yola devam etmeyecek sarı-kırmızılarda, Lokomotiv Moskova’dan Portekizli golcü Eder ve Udinese’den Polonyalı santrfor Teodorczyk’in ardından İtalya Serie A ekiplerinden Lecce’de forma giyen Khouma Babacar da gündeme geldi.

Az ama öz transfer yapmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil’in kaliteli bir golcüyü takıma kazandıracağı bildirildi.

Eder, Teodorczyk ve Babacar gibi isimlerle ilgilenen Göztepe’de listenin daha da genişlemesi bekleniyor.

İlk olarak İtalya’nın köklü kulüplerinden Fiorentina’da tanınmaya başlayan Senegalli Babacar, bu ülkede Padova, Modena, Sassuolo ve Lecce’de forma giydi.

Bir dönem İspanya’nın Racing Santander takımında da top koşturan 27 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde birçok Türk kulübüyle ismi anılmıştı.

Kariyerinde 252 müsabakaya çıkan Babacar 69 gol attı.





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