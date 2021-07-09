Göztepe’de gündem Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz

Alanyaspor ve Kayserispor’la anlaşamayan, Kasımpaşa, Başakşehir ve Gaziantep FK’dan da teklifler alan 25 yaşındaki futbolcunun ailesinin yaşadığı Denizli’den çok uzaklaşmak istemediği, Göz-Göz’ün teklifine sıcak yaklaştığı öğrenildi.

Denizlispor’un altyapısından Fenerbahçe’ye transfer olan Recep, Bucaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor’da da forma giydi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Süper Lig’de Denizli’de 5 gol attı.

Orta sahada görev yapan Esiti, Diabate gibi isimlerin ayrıldığı Göztepe, bu bölgeye yapılacak takviye konusunda daha önce anlaştığı Macaristan’da Ujpest’te oynayan Nijeryalı Onovo’dan vazgeçmişti.

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