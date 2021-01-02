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DHA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Gassama, Titi ve Ideye Brown yolcu

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Göztepe'de Gassama, Titi ve Ideye Brown yolcu
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İç ve dış transferde hareketli günler geçiren Göztepe'de sağ bek Gassama ve stoper Titi'nin yanı sıra sezon başında gelen santrfor Ideye'nin de takımdan gönderilebileceği vurgulandı.

Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılıların yüksek maliyetlerinden ötürü mevcut kadroda da değişimler yapabileceği bildirildi.

Göztepe'ye 2018-2019 sezonun başında Aytemiz Alanyaspor'dan gelen Gassama, ilk sezonunda istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Ancak bu sezon gözden düşen Senegalli sadece 4 Süper Lig karşılaşmasında oynadı.

Titi de tıpkı Gassama gibi 2018-2019 sezonunda Göztepe'ye imza attı. Brezilyalı stoper bu sezon 7 maça çıktı. Yunanistan'ın Aris takımından kadroya dahil edilen Ideye ise hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geldi. Deneyimli futbolcu 8 maçta görev alıp yalnızca 1 kez fileleri sarstı.

Göztepede Gassama, Titi ve Ideye Brown yolcu

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