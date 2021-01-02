Göztepe'de Gassama, Titi ve Ideye Brown yolcu

Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılıların yüksek maliyetlerinden ötürü mevcut kadroda da değişimler yapabileceği bildirildi.



Göztepe'ye 2018-2019 sezonun başında Aytemiz Alanyaspor'dan gelen Gassama, ilk sezonunda istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Ancak bu sezon gözden düşen Senegalli sadece 4 Süper Lig karşılaşmasında oynadı.

Titi de tıpkı Gassama gibi 2018-2019 sezonunda Göztepe'ye imza attı. Brezilyalı stoper bu sezon 7 maça çıktı. Yunanistan'ın Aris takımından kadroya dahil edilen Ideye ise hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geldi. Deneyimli futbolcu 8 maçta görev alıp yalnızca 1 kez fileleri sarstı.

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