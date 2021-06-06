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Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.06.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Gassama gidiyor! Yerine Kamil Ahmet Çörekçi...

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Göztepe'de Gassama gidiyor! Yerine Kamil Ahmet Çörekçi...

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, 3 yıldır kadroda bulunan Lamine Gassama'yla yollarını ayıracak. Sarı-kırmızılı kulübün hedefinde ise Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi var...

Süper Lig’de yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, sözleşmesi biten Gassama’yla yeniden anlaşmama kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekip Alanyaspor’dan transfer olduğu kulüpte 3 sezondur forma giyip geçen sezon başında satılması gündeme gelen Senegalli sağ beke yeni sözleşme önermedi. Bu mevkide Murat Paluli’yle yeniden anlaşan, elinde Kerim Alıcı da bulunan Göztepe, Trabzonspor’dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi’yi de gündemine aldı.

Süper Lig’den birçok talibi bulunan 29 yaşındaki gurbetçi futbolcunun da İzmir’e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Futbol hayatına İngiltere’de başlayan sağ bek, ülkemizde ilk olarak 2010-2011 sezonunda Süper Lig’de Bucaspor formasını giydi. İzmir macerasının ardından Kayserispor, Eskişehirspor, Adana Demirspor’da da oynayan Kamil Ahmet, son 4 sezondur Trabzonspor formasını terletti. Tecrübeli futbolcu Trabzon’da geçen sezon 10’u ilk 11’de 19 lig maçına çıktı.

Göztepede Gassama gidiyor Yerine Kamil Ahmet Çörekçi...

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