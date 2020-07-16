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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Göztepe'de Galatasaray hazırlıkları devam ediyor! 3 kişi eksik...

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Göztepe'de Galatasaray hazırlıkları devam ediyor! 3 kişi eksik...
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Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana pas çalışmasıyla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı. 

Galatasaray karşılaşması öncesinde bugün Kovid-19 testi olan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

 

Göztepede Galatasaray hazırlıkları devam ediyor 3 kişi eksik...

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