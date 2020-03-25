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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 17:31,Son Güncelleme:/

Göztepe'de futbolculara ve teknik ekipe Corona virüsü testi yapıldı

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Göztepe'de futbolculara ve teknik ekipe Corona virüsü testi yapıldı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, futbol camiasında bazı isimlerin yanı sıra kulüp başkanı Mehmet Sepil ve bazı futbolcuların yakın çevresindeki kişilerin de koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sarı-kırmızılı ekip önlem amacıyla bu testi yaptırmaya karar verdi.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör İlhan Palut ile ekibi ve futbolcuların bugün teste tabi tutulduğu, sonuçların yarın açıklanacağı öğrenildi.

Göztepede futbolculara ve teknik ekipe Corona virüsü testi yapıldı

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