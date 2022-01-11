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Göztepe'de Franco Di Santo harekatı

#Transfer#Göztepe#Franco Di Santo
Göztepede Franco Di Santo harekatı

Spor Toto Süper Lig’de ara transfer döneminde kaleci Kenan Piric, orta saha Oussama Tannane ve sol bek Francois Moubandje’yi resmen kadrosuna dahil eden Göztepe aradığı golcüyü Arjantin’den buldu.

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Sarı-kırmızılılar son olarak San Lorenzo forması giyen Franco Di Santo ile prensipte anlaşma sağladı.

Kurmayların, 32 yaşındaki Arjantinli golcüyü İzmir’e davet ettiği, Di Santo’nun bu hafta kente gelerek Göz-Göz’le sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Franco Di Santo, kariyerinde önemli takımlarda top koşturdu. İngiltere Premier Ligi’nde Chelsea, Blackburn Rovers ve Wigan Athletic’te top koşturan deneyimli oyuncu, Almanya Bundesliga’da ise Werder Bremen ve Schalke 04’te oynadı. İspanya La Liga’da ise Roya Vallecano’nun formasını terleten Di Santo, 2021 yılında Arjantin temsilcisi San Larenzo’da 27 lig maçında 10 gol atmayı başardı.

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#Transfer#Göztepe#Franco Di Santo

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