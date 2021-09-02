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Futbol
Onur Atış, İzmir DHA
Haber Giriş: 02.09.2021 - 16:22 | Son Güncelleme:

Göztepe’de flaş gelişme! Başkan Mehmet Sepil, Tayfun Korkut'tan son anda vazgeçti...

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Göztepe’de flaş gelişme! Başkan Mehmet Sepil, Tayfun Korkut'tan son anda vazgeçti...

Dün gece anlaşma sağlandı, sabah imzalar atılmak üzere sözleşmeler hazırlandı ancak yardımcı antrenörler bugüne yetişip Urla'ya gelemeyince Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler bu işbirliğinden vazgeçtiler.

İlk 3 haftada sadece 2 puan toplayıp deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı.

Ligin 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını locadan seyreden Korkut'la yapılan görüşmelerde tüm pürüzler giderildi ve 47 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinin yeni teknik direktörü olması için sözleşmeler de hazırlandı.

Ancak Korkut'un belirlediği ekibindeki yardımcılar bugün gelip tesislerde işbaşı yapamayınca Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler bu birliktelikten vazgeçtiler.

Göztepe’de flaş gelişme Başkan Mehmet Sepil, Tayfun Korkuttan son anda vazgeçti...

Göztepe Yönetimi yeniden teknik direktör arayışlarına başladı.

 

Göztepe’de flaş gelişme Başkan Mehmet Sepil, Tayfun Korkuttan son anda vazgeçti...

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