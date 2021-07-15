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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Göztepe’de Ferjani Sassi sesleri

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Göztepe’de Ferjani Sassi sesleri

Süper Lig’de 2021-2022 sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Göztepe, transferde atağa kalktı.

Şu ana kadar Kahraman, Şefik, Arslanagic ve Baku ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Tunuslu Ferjani Sassi’yi listesine aldı.

Son olarak Mısır Ligi’nde Zamalek forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlere başlayan Göztepenin oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini hızlandırdığı bildirildi.

Sözleşmesi sona eren Sassi’nin Zamalek’te kalmak istemediği ve Türkiye’yi tercih edeceği vurgulandı.

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Göztepe, Fenerbahçe’den Sinan Gümüş ve Zanka için haber bekliyor

Göztepe’de Ferjani Sassi sesleri

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