Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi 2 eksik

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Gürsel Aksel Stadı’nda Mete Kalkavan’ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

Ev sahibi sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Marco Mihojevic ile cezalı Yalçın Kayan mücadelede forma giyemeyecek.

Göztepe ile Fenerbahçe yarın lig tarihinde 55’inci kez kozlarını paylaşacak.



İki takım arasında oynanan 54 müsabakada Göztepe, Fenerbahçe’ye karşı 9 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, sarı-lacivertliler 25 maçta Göz-Göz’e üstünlük kurdu. Tarafların 20 maçı ise eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda Göztepe ağlarına 82 gol bırakırken, İzmir ekibi ise 39 kez gol sevinci yaşadı. Göztepe ve Fenerbahçe İzmir’de ise 27 defa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe İzmir’de 9 kez kazanırken, Göztepe 6 karşılaşmayı galip bitirdi. İzmir’de 12 maç ise berabere sonuçlandı.

Geçen sezon Gürsel Aksel Stadı’nda seyircisiz oynanan maçta Göztepe, Fenerbahçe’ye 3-2 kaybetti.

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